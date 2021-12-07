Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 küçüldüğünü anımsattı.

Georgieva, "Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor." dedi.

Ekonomik görünümde Covid-19 ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.

Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.

Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları rahatsız ediyor

Euro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı.

Euro Bölgesi'nde, ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.