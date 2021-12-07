Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,91 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 1.950,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.927,39 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmelerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.