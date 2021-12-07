Türkiye ile Danimarka arasında iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atıldı. Kopenhag, yeşil enerji sektöründe yıllara dayanan tecrübesini Türkiye ile 2017 yılında başlattığı programla paylaşmaya başladı.

TRT Haber’e konuşan Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzalamasının ardından, yenilenebilir enerji ve yeşil enerji sektöründe iki ülke iş birliğinin gelecekte daha da önemli bir rol oynayacağını anlattı.

İklim değişikliği ile mücadele özellikle gelişmiş ülkelere ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Emisyonları azaltmak için dünyanın el ele verdiğini söyleyebiliriz. Bu kadar görünür hale gelen iklim meselesinde Türkiye ve Danimarka, yeşil ekonomi sektöründe diğer ülkelere örnek olabilecek önemli bir adım atıyor. Bu süreç nasıl gelişti?

Danimarka'da nasıl geliştiğini biraz açıklayarak başlayayım. Petrol krizleri 70'lerin başında Danimarka'yı ilk kez vurduğunda, yüzde 92 oranında fosil yakıtlara bağımlıydık. Bir gecede fiyatlar temelde yüzde 400 arttığında yeni çözümler bulmamız gerekiyordu. Bu yüzden ilk olarak fiyatlar ve ekonomi nedeniyle yenilenebilir enerjide yeni çözümler aradık. Ancak daha sonra bunun önemli bir iklim etkisi olduğu da ortaya çıktı. Bu nedenle, son 40 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve kullanmak için çok çalıştık. Ve bugün aslında Danimarka'da tüketilen elektriğin yüzde 70 ila 80'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından tüketildiği bir durumdayız. Danimarka ile Türkiye arasındaki iş birliğine bakarsak, 2017 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hane halklarını ısıtmanın bir yolu olan bölgesel ısıtmaya odaklanan hükümetler arası bir program geliştirdik. Türkiye'de birçok yerde jeotermal ısıtma imkanı var, evlerin ısıtılması için değiş tokuş edebileceğiniz, bol miktarda enerjiye sahip güçlü bir sanayi üssü var. Danimarka'nın çok tecrübesi var, Türkiye'nin de çok tecrübesi var, şimdi sektörü daha da geliştirmek için deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Danimarka ile Türkiye arasında hükümetler arası iş birliğinin bir parçası olarak da Türkiye'nin açık deniz rüzgar potansiyeli üzerinde birlikte çalışıyoruz ve araştırıyoruz. Bu iş birliği 2019'da başladı. Ancak çok yakında Türkiye'de açık deniz rüzgar santrallerini de göreceğimizi umuyoruz.

Ayrıca tabii ki Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı tanımasıyla Türkiye ile birlikte gelecekte iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye birçok alanda önemli bir ülke. Aslında siz de bu görüştesiniz; Türkiye'yi konumu bakımından Asya ülkelerine alternatif olarak görüyorsunuz. Bunu biraz daha detaylandırabilir misiniz?

Zaten bugün Danimarka ile Türkiye arasında çok iyi ticari ilişkiler görüyoruz. Türkiye, mal ve hizmetlere baktığımızda Danimarka'nın en büyük 24. ihracat pazarı. Toplamda 2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Aslında Türkiye de Danimarka'ya 2 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Yani oldukça iyi bir ticaret dengemiz var. Gelecekte ve yakın gelecekte ekonomik ilişkilerimizin geliştiğini görmeye devam edeceğimize inanıyorum ve sizin de bahsettiğiniz gibi, yakın kıyı olması elbette bunun birincil itici gücü olabilir. Tedarik zincirinde zorluklar olduğunu gördüğümüz için, Doğu Asya'dan Avrupa'ya teslim edilen malları almak zorlaştı. Fiyatlar arttı, artışların bir konteyner için 3 bin dolardan 15 bin dolara çıktığını duydum. Ve hepimiz şunu unutmamalıyız ki Türkiye, Avrupa Birliği’nin iç pazarından sadece bir sınır ötededir. Sınırı geçiyorsunuz ve Yunanistan'dasınız ya da Bulgaristan'dasınız ve AB'nin iç pazarındasınız. Aslında bazı şirketlerin artan bir ilgi gösterdiğini ya da bazı sektörlerin burada ürün satın almak için Türkiye pazarına artan bir ilgi gösterdiğini zaten görüyoruz.

Elçilik olarak normalde olduğu gibi Danimarkalı şirketlerin ihracat yapmasına yardım etmekle görevlendirildik. Şimdilik Danimarkalı şirketlere Türkiye'den ithalat konusunda da yardımcı oluyoruz. Hammaddelerde zorluklarla karşılaştıkları gibi bileşenlerde ve hatta hazır ürünlerde zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu yüzden ticari ilişkilerimizin gelişmesi için büyük bir potansiyel görüyorum.

Yapay enerji adaları çok büyük bir proje gibi görünüyor. Bu kapsamda geçen yıl açıklanan yapay enerji adaları projesinin kapsamından bahseder misiniz?

Sadece perspektife koymak gerekirse bu, Danimarka'nın şimdiye kadar üstlendiği en iddialı proje olacak. Danimarka'nın bugüne kadar üstlendiği en büyük ve en pahalı proje olacak. Toplam 34 milyar euro’ya mal olacak. Umarız, henüz başlangıç aşamasındayız ama, ilk aşamayı 2030 yılına kadar tamamlamış olacağız. Amaç, 2030 yılına kadar 5 milyon haneye yenilenebilir enerji üretebilmemiz. Bu birinci aşaması. İkinci aşamaya girip ikinci aşamayı bitirdiğimizde aslında 10 milyon hane için yenilenebilir enerji üretebileceğiz. Danimarka'da sadece 5,8 milyon nüfus olduğunu biliyorsunuz, bu da yaklaşık 1,2 milyon hane ediyor. Bu yüzden kendimiz için ihtiyacımız olandan daha fazlasını üreteceğiz. Bu nedenle yenilenebilir enerjiyi elbette Almanya, İsveç veya Norveç gibi komşu pazarlara da dağıtacağız.

2030 yılında tamamlanması planlanan adalar nerede yer alacak? Adalar için bu pozisyonu seçmekteki en önemli nedenler nelerdi?

Bir ada tamamen yeni bir yapay ada olacak. Kuzey Denizi'nde yani temelde Yutland ve İngiltere arasında olacak. Diğer ada Baltık Denizi'nde olacak. Zaten Baltık Denizi'nde Borholm adında bir adamız var, o adada enerji merkezi olarak bir alan oluşturacağız. Bu elbette projenin bir parçası ancak projenin diğer kısmı için o bölgedeki açık deniz rüzgar santrallerini genişleteceğiz. Böylece açık deniz rüzgar santrallerinde yaratılan enerji, enerji adasına bir merkez olarak gönderilecek ve daha sonra bahsettiğim gibi sadece Danimarkalı hanelere değil, aynı zamanda yabancı hanelere dağıtılacaktır. Şu anda en iyi yeri bulmanın ilk aşamasındayız ve elbette denizin derinlikleri konusu önemli. Eğer yapay bir ada yapacaksan, mümkün olan en iyi yer olmalı. Bu adaların nerede kurulacağına karar verecek olan rüzgar koşulları ve tabii ki denizdeki mevcut altyapıdır.

Yapay enerji adaları Danimarka'da olacak. Açık deniz rüzgarı konusunda Türkiye ile hükümetten hükümete iş birliğimiz var. Ama Türkiye'de açık deniz rüzgar santrali yok, çok fazla kara rüzgarınız var ama açık deniz rüzgarınız yok. Bu nedenle Danimarka ve Türkiye, bir şekilde Türkiye'nin Danimarka deneyimlerinden öğrenmek istediği bir strateji geliştirmek için birlikte çalışıyor, deneyimlerimizi Türkiye ile paylaşıyoruz. Böylece Türkiye açık deniz rüzgarının gelişimi için mümkün olan en iyi planı yapabilir. Ama yapay adalar sadece Danimarka için.

Yapay enerji adalarının ekonomik olarak sağlayacağı avantajlar neler?

2 adanın inşası ve daha sonra istihdam ihtiyacının Danimarka'da 42 bin iş yaratacağı tahminimizdir. Bu elbette ekonomik büyümeye katkı sağlayacak ama daha da yüksek, ekonomik itici güç için daha büyük itici güç elbette komşu ülkelerimize satabileceğimiz enerji olacak. Bu, projede yer alan şirketler için çok fazla gelir sağlayacaktır.

Proje şu an hangi aşamada?

Yapay adalar için en uygun yerin ne olduğunu bulmak için hala ilk aşamadayız. Ve elbette, her zaman olduğu gibi, olması gerektiğini önerdiğimiz adalara sahip olmanın çevresel etkilerini de değerlendirmeliyiz. Yani teknik açıdan değil, çevresel açıdan da en uygun yer ve bugün bulunduğumuz aşama bu. Ama ilk aşamanın bundan 9 yıl sonra bitmesi bizim hedefimiz.

Ayrıca su, atık su ve enerji verimliliği konularında da iş birliği istiyorsunuz. Bu alanlarda neler yapılabilir?

Gördüğümüz şey, suyun zaten kıt bir kaynak olduğu ve giderek artan bir şekilde su kaynaklarımızı diploide edeceğimizdir. Bundan 10 yıl sonra dünya genelinde yüzde 40 daha fazla su kullanacağımız tahmin ediliyor. Ve aynı zamanda artan bir sıcaklığımız ve daha fazla kuraklık durumumuz var. Türkiye'yi vuruyor, bu bölgedeki birçok ülkeyi ve dünyanın diğer birçok yerini vuruyor. Bu nedenle, kaynaklarımızdan yararlanmamak için kaynaklarımızı mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için ortaklaşa çaba sarf etmemiz elbette kesinlikle gereklidir. Danimarka'da 1980'den bu yana su tüketimimizi yüzde 40 azaltabildik. Nüfus artışımız oldu ama aynı zamanda yüzde 40 oranında su tüketimimizi azalttık. Danimarka'da yaşadığımız diğer bazı deneyimleri de şimdi Türkiye ile paylaşıyoruz. Marmara Belediyeler Birliği Danimarkalı bir kurumla çalışıyor ve şimdi bu alandaki en iyi uygulamaları paylaşıyorlar. Yani umarız birlikte Türkiye'de de daha az su tüketebiliriz.

Türkiye ve Danimarka ilişkileri ekonomi, ticaret hacmi ve turizm açısından hangi aşamada?

Türkiye uzun yıllar Danimarkalıların en çok tercih ettiği turizm merkezi olmuştur. 2019'da Covid'den önce 335 bin Danimarkalı turistimiz vardı, bu temelde Danimarka nüfusunun yüzde 5'i her yıl Türkiye'yi ziyaret ediyor demek. Geçen yıl Covid nedeniyle rakamlar önemli ölçüde azaldı. Ama bu yıl yine bir zirve gördük. Türk halkının misafirperverliğinin, güzel yemeklerin, güzel plajların ve elbette tüm kültürel mekanların tadını çıkarmak için elbette gelecekte Türkiye'ye seyahat eden birçok Danimarkalı olacağını umuyoruz.

Daha önce ticari ilişkilerimize değindim. Çok güçlü ticari ilişkilerimiz var; toplam ikili ticaret 4 milyar dolar civarında. Burada birçok Danimarkalı şirketimiz var. Türkiye'de 690 küçük, orta boy ve büyük şirket var. Bu yüzden ticari olarak da güçlü ilişkiler kurmaya devam ediyoruz.

Ayrıca Danimarka'da varlığından memnun olduğumuz bir Türk toplumu da var. Danimarka tarafına katkıda bulunan birinci, ikinci ve üçüncü kuşaktan 65 bin civarında Türk var. Ayrıca Danimarka ile Türkiye arasındaki bağların kurulmasına katkıda bulunmaları beni çok mutlu ediyor. Ayrıca kültürel iş birliğimiz var; Danimarka Kültür Enstitüsü adında bir kurumumuz var ve Danimarka ile Türkiye arasındaki kültürel iş birliğini teşvik ettikleri Türkiye için özel bir programları var. Bu yüzden iki ülkemiz arasında geniş tabanlı bir iş birliğine sahip olduğumuzu görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Hükümetten hükümete, işten işe ve insandan insana…