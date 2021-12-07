Bugün birçok üniversitede mühendislik fakülteleri ve çeşitli mühendislik programları bulunuyor. Deri mühendisliği eğitimi ise şu an sadece Ege Üniversitesi’nde veriliyor. Sektör daha fazla mezuna ihtiyaç duyuyor. Çünkü dericilik sektörü Rusya’dan İspanya’ya, Almanya’dan Irak’a ihracat yapan bir sektör ve büyüme potansiyeli oldukça yüksek.

[Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber]

Mesleğini isteyerek, severek yapacak deri mühendislerinin sayısının artırılması için çeşitli çalışmalar da yapılıyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile YÖK arasında yapılan bir anlaşma ile başlatılan burs programı gibi…

Hem sektörün hem de akademinin deri mühendisliği konusundaki yaklaşımlarını anlamak, deri mühendisliği tercih etmek isteyen öğrencilerin sorularını iletmek ve yapılan burs programının etkilerini sormak üzere İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ve Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aslan ile konuştuk.





“Herkesin elini taşın altına koyması lazım”

Şenocak, mesleği isteyerek severek yapan, bu sektörde kalmak isteyen mezunların sayısının yetersiz olduğunu söylüyor. Konuşmamız sırasında sık sık bu bölümü bilinçli seçmenin önemine değinen Şenocak, bu mezunların sayısını artırmak için “Herkesin elini taşın altına koyması lazım” diyor.

Mesleği isteyerek seçen öğrencilerin sayısını artırmayı amaçlayan burs programının detayları ise şöyle:

“Daha iyi eleman yetiştirilmesi için bir burs programı başlattık. YÖK ile beraber anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde, Ege Üniversitesi’nde bulunan deri mühendisliği öğrencilerine ilk 20 binde olanların tercih etmesi durumunda asgari ücret kadar, 20 ila 60 bindekilerin tercih etmesi durumunda da asgari ücretin %70’i ve 60 ila 100 bin arasında da tercih ederse bizi eğer asgari ücretin %50’si kadar bir burs imkânı sağladık.”

1,5-2 milyar dolarlık sektör ve bir okul

Şenocak, “Deri mühendisliği denince, tabakhanelerde çalışır gibi bir algı var. Eğer kendini geliştirirse alt sektörlerin diğer dallarında da çalışabilir. Onun için sonuçta bir okul var ve 1,5 milyar, 2 milyar dolarlık bir ihracat yapan bir sektör var” diyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber]

Yapılan burs programı bölümün tanınmasına katkı sağlamış. Burs verilen öğrenciler henüz mezun olmadığından programın sektöre yansımaları tam olarak bilinmiyor ama sektör onlardan ümitli.

[Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber]

Şenocak “Mezun olduktan sonra ben gerçekten inanıyorum nitelikli öğrenciler olacak o burs alan öğrenciler ve bunları biz kapış kapış alacağız ve bitirdiklerinde işleri hazır olacaktır. Ben kendi tesislerime mutlaka birkaç tanesini almak isterim. Alacağım da eğer tabii ki işi beğenirseler, yaparsalar ve gerçekten iyi imkânlarla çalışacaklarına inanıyorum, mutlu olacaklardır diye inanıyorum” diyor.





Yurt dışından da öğrenciler geliyor

Bölümün sanayi ile irtibatı oldukça güçlü. Aslan, “Dünya’da da sayılı birkaç bölümden biriyiz” diyor. Bu yüzden yurt dışından da epey öğrenci ağırlıyorlar.

Yurt dışından gelen öğrenciler gibi, yurt dışına çalışmaya giden mezunlar da yoğunlukta. Aslan, “Birçok öğrencimiz var yurt dışında çalışan ve çok ünlü markalarda, ciddi yerlerde. Meksika’dan İngiltere’ye kadar yurt dışında… Hatta en son zamanlarda Çin’den çok talep geliyor. Çin’de de çalışan öğrencilerimiz oluyor ve ciddi miktarda talep geliyor oralardan da” diye anlatıyor.

İş garantisi

Aslan, öğrencilerin seçmeli derslerde kendini ayakkabı, moda tasarım, satış pazarlama, üretim gibi farklı alt dallarda geliştirebildiğini söylüyor. Şenocak’ın, alt sektörlerde de iyi yetişmiş mühendise ihtiyaç duyduklarını söylediğini düşündüğümüzde, öğrencilerin mezun olunca ne gibi bir iş arama sürecinden geçeceklerini soruyoruz.

Aslan, “Deri mühendisliği bölümünde herkes, tamamı iş bulma garantisi var, onu söyleyebilirim büyük bir rahatlıkla. Yaklaşık bir aydır en az şu ana kadar 20 tane deri mühendisi talebi geldi bize. Hem bunun zaten garantisini hem İhracatçılar Birliği başarılı öğrencilere üniversite sınavı tercih sırasında hem burs imkânı veriyor hem de bütün deri mühendisliği öğrencilerine iş garantisi veriyor. Zaten sanayiciden büyük bir talep var. Bizim kontenjanımız da yüksek bir kontenjan değil. 25 tane öğrenci aldığımız için bu sektörde gönül veren, bütün öğrencilerimizin tamamı çok rahatlıkla iş bulabiliyor” diyor.

Aday öğrencilere mesaj

Aslan’ın deri mühendisliğini tercih etmek isteyen öğrencilere de bir mesajı var:

“Ben deri mühendisliğine, öğrencilerin buraya gelmesini öneririm. Tercih etmelerinden çok büyük mutluluk duyarım. Onları burada ağırlamaktan ve güzel bir öğrencilik yaşamlarını sürdürmelerini isterim.”