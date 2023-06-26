İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı 6 milyonu geçti

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2022'nin ilk 5 ayında 5 milyon 284 bin 714 yabancı turist geldi. Bu sayı, bu yıl yüzde 19 artarak 6 milyon 276 bin 481 oldu.

Geçen ay 1 milyon 505 bin 948 yabancı turist alan kente, geçen yıl mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist giriş yapmıştı. Buna göre mayısta gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 7 arttı.

Geçen ay gelen turistlerin 1 milyon 467 bin 931'i hava yolunu tercih etti, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 38 bin 17 oldu. İstanbul'a hava yoluyla gelenler geçen yıla göre yüzde 6, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 81 artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'ndan 1171, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 408 bin 366, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 58 bin 394 kişi İstanbul'a giriş yaptı.

Tuzla Limanı'ndan 2 bin 100, Karaköy Limanı'ndan 31 bin 618, Sarayburnu Limanı'ndan 2 bin 164, Zeytinburnu Limanı'ndan 1491, Ambarlı Limanı'ndan 284, Haydarpaşa Limanı'ndan 279, Pendik Limanı'ndan 62, Marmara Limanı'ndan ise 19 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 70,28'i İstanbul Havalimanı'nı kullanırken yüzde 27,12'si Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

Turist sayısında Ruslar ilk sırada

Geçen ayın rakamlarına göre yabancı ziyaretçiler arasında 175 bin 466 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 117 bin 227 turistle Almanya, 83 bin 374 turistle ABD, 80 bin 504 turistle İran, 68 bin 217 turistle İngiltere, 53 bin 912 turistle Fransa, 50 bin 403 turistle Suudi Arabistan, 38 bin 44 turistle İsrail, 32 bin 925 turistle Özbekistan, 32 bin 369 turistle İtalya, 31 bin 611 turistle Kazakistan, 29 bin 161 turistle Irak, 28 bin 958 turistle Hollanda, 24 bin 418 turistle Fas, 22 bin 985 turistle Cezayir takip etti.

İstanbul'u mayısta ziyaret edenlerin yüzde 13,61'ini Ruslar, yüzde 8,1'ini İranlılar, yüzde 7,47'sini Almanlar oluşturdu. Gelen turistlerin yüzde 4,36'sı ABD'liler, yüzde 3,62'si İngilizler (Birleşik Krallık), yüzde 3,13'ü Fransızlar, yüzde 2,91'i İsrailliler olarak sıralandı.

Mayısta İstanbul'a 192 ülkeden turist gelirken Papua Yeni Gine ve Kuzey Kore'den birer, Porto Riko, Sao Tome ve Principe'den ikişer kişi kenti ziyaret etti.