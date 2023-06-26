Tekirdağ'da taraftar çeşmesi sarı-kırmızı renklere boyandı

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için büyük bayraklar ve davullar eşliğinde kalabalık bir gurup, çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine hareket etti.

Sahilde bir araya gelen Galatasaray'lı taraflaralar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

[Fotoğraf: DHA]

Giydikleri Galatasaray formaları ve ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla alanı dolduran taraftarlar, çeşmenin sarı-kırmızıya boyanmasının ardından tezahüratlar yapıp, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Etkinliğe Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve taraftarlar katıldı.