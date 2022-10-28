İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.
Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
#İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu’na göre şehrimize— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2022
✅#Eylül ayında 1️⃣.6️⃣0️⃣7️⃣.0️⃣4️⃣5️⃣ yabancı turist geldi.
✅Bu yılın ilk 9 ayında şehrimize gelen yabancı turist %1️⃣0️⃣2️⃣ artarak 1️⃣1️⃣.7️⃣8️⃣7️⃣.8️⃣3️⃣4️⃣ oldu????????
İlk 5 ülke:
1.Rusya????????
2.Almanya????????
3.İran????????
4.ABD????????
5.İngiltere???????????????????????????? pic.twitter.com/dn2AdfK9AE
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