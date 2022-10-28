Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "926 milyon 971 bin 88 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, Çiğ Süt Desteği kapsamında 592 milyon 827 bin 987 lira, Bireysel Sulama Hibe Destekleri kapsamında 62 milyon 995 bin 175 lira, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 249 milyon 809 bin 211 lira, Kırsal Kalykınma Yatırımları Desteği kapsamında 20 milyon 242 bin 604 lira ve Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 1 milyon 96 bin 111 lira ödeme yapılacak.

Çiğ Süt Desteği ödemesi 2 dilim halinde, diğer destekleme ödemeleri tek dilim halinde ödenecek.