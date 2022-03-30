İstanbul Havalimanı'nda salgın döneminin en yüksek yolcu ve uçuş verilerine ulaşıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 ile 2021'de Avrupa'da yolcu sayısında birinci olduklarını belirtti.

Samsunlu, paylaşımında, "2020 ve 2021'de Avrupa'da yolcu sayısında 1. olduk. Geçen pazar günü 1100 uçuş ve 175 bin yolcu ile pandemi dönemindeki en yüksek hacimlere ulaştık. İnşallah yaz aylarında 2019 hacimlerini yakaladığımız günleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.