Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulaması kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı" dedi.
Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi gelişme!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) March 30, 2022
1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı! pic.twitter.com/KV42WkCc9v
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