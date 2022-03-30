Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metin Gürcan davası kapalı görülecek
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı "casusluk" davasının kapalı görülmesine hükmetti.
Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçlamasıyla yargılandığı dava Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin ve açıklama" suçlarından yargılanıyor.
Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İlk duruşmasında mahkeme heyeti, suçlamalardan bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle davanın kapalı görülmesine karar verdi.
Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler salondan çıktı.
Duruşmaya Metin Gürcan'ın savunmasıyla devam ediliyor.
Etiketler: Casusluk
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