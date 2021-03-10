Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı otoparkında mart boyunca yüzde 50 indirim
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının mart ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda yolcuların kullandığı otopark alanları için mart ayında indirim kararı alındı.
Buna göre havalimanını kullanan yolcular, otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.
Mobil uygulamada yüzde 10 indirim fırsatı
Konuya ilişkin İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli. Istanbul Airport mobil uygulamasından yapacağın ödemelerde ekstra yüzde 10 indirim de seni bekliyor" denildi.
#İstanbulHavalimanı otoparkı Mart ayı boyunca %50 indirimli!— İGA Istanbul Airport (@igairport) March 10, 2021
Istanbul Airport mobil uygulamasından yapacağın ödemelerde ekstra %10 indirim de seni bekliyor!
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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