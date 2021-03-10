Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yeterli olmadığı anlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini korumak amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldığını açıkladı.

İhlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile “Araçlarım” bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabileceklerini kaydetti.

Bakanlık, aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını duyurdu.



e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlalli geçişlerin sık yaşandığını belirterek, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde iki kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğini vurguladı.

Bozulan etiketler TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında kontrol edilecek

Araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli faktörlerden dolayı bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını kaydeden Bakanlık, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğine ve vatandaşların bu noktada bilgilendirileceğine de dikkati çekti.



