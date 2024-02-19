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Ekonomi
AA 19.02.2024 00:14

İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

İstanbul Havalimanı, ocakta günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) ocak ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

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