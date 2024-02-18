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Ekonomi
AA 18.02.2024 11:43

Yaş meyve ve sebze ihracatında aslan payı Akdeniz'in

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün ocak ayında gerçekleştirdiği 367,1 milyon dolarlık ihracatının yüzde 62'sini Mersin, Antalya ve Hatay sırtladı. Mersin'in yaş meyve ve sebze ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 95,9 milyon dolara çıktı.

Yaş meyve ve sebze ihracatında aslan payı Akdeniz'in

Türkiye'nin ocakta gerçekleştirdiği yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı.

Ocak ayında yapılan 367,1 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze dış satımının yüzde 62'sini Mersin, Antalya ve Hataylı ihracatçılar gerçekleştirdi.

Mersin'in ocakta yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 95,9 milyon dolara çıktı.

Bu şehri, aynı dönemde dış satımını yüzde 10,8 yükselterek 73,7 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze satan Antalya takip etti.

Hatay'ın yaş meyve ve sebze ihracatı ise yüzde 25,7 artarak 58,5 milyon dolara ulaştı.

Sektörün dış satımında ön plana çıkan diğer iller ise Şırnak, Adana, İzmir, Trabzon, İstanbul, Isparta ve Muğla oldu.

Geçen yılın ocak ayında yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmeyen Tokat ve Kütahya bu yıl ürün sattı ve böylece 52 şehirden ihracat yapıldı.

Meyve ve sebze en çok Rusya'ya satıldı

Sektörün ülkeler bazındaki ihracat rakamları incelendiğinde, Rusya ön plana çıktı. Bu ülkeye ocak ayında 81,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebzeye Rusya'nın ardından en fazla talep Irak ve Romanya'dan geldi. Bu dönemde, Irak'a 48,7 milyon dolarlık, Romanya'ya 31,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu ülkeleri, Ukrayna, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Hindistan, Hollanda ve Sırbistan izledi.

Türk meyve ve sebze ihracatçılarının ürünleri bu dönemde dünyanın 106 noktasından alıcı buldu. 2023'ün ocak ayında bu sektörde dış satım gerçekleştirilmeyen Filistin, Çin, Kamerun, Tunus, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Ekvador, Moritanya, Brezilya, Afganistan, Gabon, Küba, Sierra Leone, Gambiya, Finlandiya, Angola ve Kamboçya'ya da bu yıl ürün satıldı.

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