Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.02.2024 17:17

Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle yeniden uyarı grevine gideceği duyuruldu.

Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek
[Fotograf: Reuters]

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) tarafından yapılan açıklamaya göre Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn ve Stuttgart havalimanlarında Lufthansa şirketinde çalışan yer hizmetleri personeli için iş bırakma eylemi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uyarı grevinin 20 Şubat'ta yerel saatle 04.00’te başlayacağı ve 21 Şubat 07.10’da sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Ücret artışı talebiyle 12 Şubat’ta yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle yapılan 3. tur toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı aktarılan açıklamaya göre, işverenlerin sunduğu teklif, çalışanlarla yoğun şekilde tartışıldı ve çalışanların yüzde 96’sı tarafından reddedildi.

Verdi temsilcisi Marvin Reschinsky, yer hizmetleri personelinin kendilerine haksız davranıldığını düşündüğünü dile getirerek, yer hizmetleri personeli için teklif edilen ücretlerin son yıllardaki fiyat artışlarını bile telafi etmediğini söyledi.

Sendika en az 500 euro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin euroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli daha önce 7 Şubat'ta uyarı grevine gitmiş, hava yolu şirketinin 1000 uçuşundan yaklaşık 900'u iptal edilmiş ve grevden yaklaşık 100 bin yolcu etkilenmişti.

ETİKETLER
Almanya Hava Yolu
Sıradaki Haber
Putin, Türkiye’nin enerjide en güvenilir ortak olduğunu söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Pençe-Kilit şehidi Salih Ay son yolculuğuna uğurlandı
17:32
Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü
17:01
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
16:54
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı
16:51
Şırnak'ta ambulans helikopter solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı
16:47
Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
FOTO FOKUS
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ