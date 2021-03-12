Yaş meyve-sebze ihracatı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dış satımda önemli rol üstlendi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yılın ocak-şubat döneminde 458 milyon 518 bin dolar olarak kaydedilen yaş meyve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,21 artışla 528 milyon 280 bin dolara yükseldi.

Meyvede nar, sebzede domates ilk sırada

Bu dönemde 185 milyon 707 bin dolarlık sebze ihracatının 77 milyon 197 bin dolarlık kısmını domates dış satımı oluşturdu.

119 milyon 985 bin dolarlık meyve ihracatının 55 milyon 229 bin dolarlık kısmını ise nar oluşturdu.

İki ayda 219 milyon 452 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

Rusya'ya 159 milyon dolarlık ihracat

Türkiye bu dönemde Rusya'ya 159 milyon 645 bin dolarlık, Irak'a 51 milyon 316 bin dolarlık ve Romanya'ya 43 milyon 47 bin dolarlık dış satım yaptı.

"Ülkemize daha fazla katkı sunmak istiyoruz"

Geçen yıl elde ettikleri döviz girdisi sayesinde ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyleyen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, bu yıl ihracat miktarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı:

"Fazla ihracat ve istihdamla ülkemize daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Yeni pazar arayışımız devam ediyor. Daha fazla pazara ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Koronavirüs sürecinde yaş meyve sebzeye talep arttı. Bu süreçten en az etkilenen sektörüz diyebilirim. Paydaşlarımızla, daha iyi noktalara gelmek için istişare halindeyiz."