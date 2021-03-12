TOKİ, 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

31 ilde 137 konut açık artırmaya çıkacak

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

21 ilde 120 iş yeri açık artırmaya çıkacak

Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası hizmet verecek

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.