Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."