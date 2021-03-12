Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında, 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesine bugün başlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Pakdemirli, şunları söyledi:
"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."
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