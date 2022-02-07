Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3 artarak 17,6 milyar dolar oldu. Söz konusu rakam, Türkiye'nin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin üretiminde güçlü olduğu iklimlendirme sektörü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla ocakta 458 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İklimlendirme sanayisi, bu yılın ilk ayında dünyanın dört bir yanındaki 167 ülkeye dış satım yaptı.

Avrupa ülkeleri ihracatta ilk sırada

Sektörün geçen ay en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke gruplarında, 221 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başı çekti. Bu ülke grubunu sırasıyla 50 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 49 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 44 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 43 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

Sektörün geçen ay en çok ihracat yaptığı ülke ise 52 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla 30 milyon dolarla Birleşik Krallık, 29 milyon dolarla İtalya, 21 milyon dolarla Fransa ve 17 milyon dolarla Romanya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla İspanya, Irak, Polonya, Rusya ve Mısır oldu.

İstanbul üretimde zirvede

Geçen ay iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan yapıldı.

İstanbul, Ocak 2022'de 176 milyon dolarlık ihracatla sektörün üretim merkezi olmayı sürdürdü. Manisa'dan 54 milyon dolar, Kocaeli'nden 47 milyon dolar, İzmir'den 36 milyon dolar ve Bursa'dan 30 milyon dolarlık iklimlendirme ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen yılı 2020'ye göre yüzde 33 artışla 6 milyar 196 milyon dolarlık ihracatla kapatmıştı.