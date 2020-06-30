Ağustos ayı itibarıyla ikinci el araç satışında yeni kurallar geliyor. Ekspertiz firmaları için zorunlu TSE belgesi dönemi başlıyor.

13 Ağustos'ta başlayacak olan yeni uygulama 150 bin kilometre ve 8 yaş üzerindeki 2. el oto alım satımlarını kapsıyor.

Rapor yoksa satış yok

Satış için ekspertiz raporu da zorunlu olacak. Uygulama, ikinci el oto alım satımında mağduriyetlerin önüne geçmek için devreye girecek. Standartları karşılamayan firmaların faaliyetlerine son verilecek. TSE belgesi alan firmalar, ekspertiz raporu için, aracın kaportasından yürüyen aksamına kadar her ayrıntıyı gözden geçirecek.

Oto Ekspertiz Uzmanı Burhan Hançer, "TSE Standardının 42 tane maddesi var. Bu 42 madde tamamiyle yerinde olmalı. Bir tanesi eksik olursa TSE bu konuda hassas ve titiz, kesinlikle belgeyi alamazlar. İş yeri açma ruhsatı en önemlisi. Buna çok dikkat ediyorlar." diye konuştu.

Satış öncesi müşterilerin çoğu, araçlar için ekspertiz raporu alıyor. Ancak firmanın güvenilirliği ile ilgili kafalarda soru işareti kalabiliyor. Yeni uygulama sayesinde TSE'nin belirlediği standartlar, araç alıp satmak isteyenlerin içini rahatlatacak.

Araç alıp satmak isteyenler, 13 Ağustos'ta başlayacak uygulamadan memnun.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Memiş Akçam