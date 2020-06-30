Yurt dışında yarı zamanlı çalışan gurbetçilere, Türkiye'de emeklilik fırsatı çıktı. Karar, 26 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi. Yeni uygulama, yurtdışında çalışan milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiriyor.

Daha önce yurt dışında çalışan vatandaşların Türkiye'den emekli aylıklarını bağlatamadıklarını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Artık sigortalı çalışsalar da emeklilik şartlarını taşıyan Türk vatandaşlarımız emekli olabilecekler. Bu kısmi süreli, mini job ya da yarı zamanlı dediğimiz çalışmalarda geçerli olacak." dedi.

e-Devlet şifresiyle başvurulması gerekiyor

Karar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yurt dışı borçlanma ödeneğini tam olarak ödeyen gurbetçileri kapsıyor. Gurbetçilerin bu haktan yararlanabilmesi için ilk etapta e-Devlet şifresiyle başvuru yapması gerekiyor. Daha sonraki işlemlerin yürütülebilmesi için ise Türkiye'ye gelemeyecek gurbetçilerin bir yakınına vekalet vermesi yeterli.

Yurt dışında sigorta başlangıcı olan ama henüz pirim yatırmayanların ise ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

Kadınların, giriş yılan bağlı olmak üzere, en az 160 bin lira ödemeleri halinde 58 yaşında hemen Türkiye'den emekli aylığı bağlatabileceğini belirten Ete, "En az alacakları aylık da bin 800 lira civarında olur. Erkeklerimiz için rakam biraz daha yüksek, onlar da 190 bin lira civarında bir ödeme yaparlarsa onlar da 1800 liranın altında kalmamak üzere bir aylık bağlatırlar." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamadan yurt dışında hiç çalışmamış ama doğum nedeniyle sigorta başlangıcı yapmış kadınlar da yararlanabilecek.

Haber: Semra Kırışman

Kamera: Serhat Alaboğa