Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 230,2 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 135,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 630,5 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

Ocakta en fazla ihracat artışı yüzde 135,5 ile zeytin ve zeytinyağında gerçekleşirken, çelik sektörünün ihracatı yüzde 54,9'luk artışla 1,05 milyar dolardan 1,63 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,6'sını oluşturan sanayi grubunda ocakta yüzde 18,4'lük artışla 13 milyar 123 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,6'sını oluşturan tarım grubunda ihracat yüzde 25,1'lik artışla 2 milyar 575 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilikte ise yüzde 41,3 artışla 498,2 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD, 1 milyar dolarla İtalya oldu. Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat yüzde 14 artışla 7,3 milyar dolarlık hacme ulaştı ve payı 41,6 oldu.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının ocak ihracatındaki payı yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. Diğer ülke gruplarında Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,9 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Ocakta 62 il ihracatını artırırken, en çok ihracat yapan ilk 3 il, 7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre ocakta 180 ülkeye toplam 7,5 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Ocakta TL ile ihracat yüzde 59 arttı.

Geçen ay 1.516 firma ilk kez ihracat yaptı. Bu firmaların 333'ü mobilya, 331'i kimyevi maddeler, 280'i ise demir ve demirdışı metaller sektöründen listeye girdi. Yeni firmaların ocaktaki ihracatı 85,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay ihracat yapan toplam firma sayısı ise 42 bin 494 oldu.