Ticaret Bakanlığının Ocak 2022 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Bültende yer alan Dış Ticaret verileri GTS esas alınarak hazırlandı.

GTS'ye göre ihracat, ocak ayında, 2021'nin aynı ayına kıyasla yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ocak ayı rekoruna ulaşıldı.

İthalat Ocak 2022'de yüzde 55,2 yükselişle 28 milyar 32 milyon dolara oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 38 artışla 45 milyar 625 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 240,7 artışla 10 milyar 439 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocak ayında, yıllık bazda 20,3 puan azalarak yüzde 62,8, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 5,6 puan azalarak yüzde 88,3 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 22,3 artış ve 9 milyar 156 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 9,2 artış ve 6 milyar 438 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 18,9 yükseliş ve 1 milyar 860 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 11,4 artış ve 1 milyar 616 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından yüzde 32,6 artış ve 1 milyar 233 milyon dolarla ABD ve yüzde 18,8 yükseliş ve 1 milyar 27 milyon dolarla İtalya geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 49,1 oldu.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 7 milyar 325 milyon dolarla (yüzde 13,7 artış) Avrupa Birliği, 2 milyar 995 milyon dolarla (yüzde 7,4 artış) Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 2 milyar 232 milyon dolarla (yüzde 18,6 artış) diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Anılan ayda sektörlere göre ihracatın payı, yüzde 93,3 ile imalat sanayi (16 milyar 416 milyon dolar), yüzde 4,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (714 milyon dolar), yüzde 2,1 madencilik ve taş ocakçılığı (368 milyon dolar) oldu.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 70,7 artış ve 23 milyar 519 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 10,2 artış ve 2 milyar 777 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 1,7 artış ve 1 milyar 723 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 564 milyon dolarla (yüzde 149,8 artış) Rusya, 3 milyar 109 milyon dolarla (yüzde 328,6 artış) ABD ve 3 milyar 94 milyon dolarla (yüzde 40,8 artış) Çin oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 6 milyar 695 milyon dolarla (yüzde 50 artış) Asya Ülkeleri, 6 milyar 316 milyon dolarla (yüzde 9,9) Avrupa Birliği ve 6 milyar 150 milyon dolarla (yüzde 101,5 artış) diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.

Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 62,9 ile imalat sanayi (17 milyar 631 milyon dolar), yüzde 28,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı (7 milyar 984 milyon dolar), yüzde 4,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 210 milyon dolar) olarak belirlendi.