Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı sektörünün ekonomik performansına ve finansal görünümüyle ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, hava taşımacılığında harcamaların bu yıl 2019’a göre yüzde 61,2 düşüşle 340 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi. 2021’de bu harcamaların 2020’ye göre yüzde 40,1 artarak 476 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

"COVID-19 hava bağlantısını baltaladı"

Raporda, COVID-19’nun hava bağlantısını ve onun oluşturduğu ekonomik faydayı baltaladığına yer verildi. Bu yıl hava yolu şirketlerinin 118,5 milyar dolar zarar edebileceği bilgisi verildi.

Zararın gelecek yıl 38,7 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi. Böylece bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar zarar oluşabileceği açıklandı.

IATA Haziran görünüm raporunda söz konusu iki yıllık zararı 100 milyar dolar öngörmüştü.

Birlik, geçen yıl 4,5 milyar olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl 1,8 milyar yolcuya düşmesini ve gelecek yıl kısmen toparlanarak 2,8 milyar yolcuya ulaşmasını bekliyor.

Kargo gelirlerinin yükselmesi öngörülüyor

IATA'nın raporunda, salgından dolayı hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin 2020’de geçen yıla göre yüzde 69 düşerek 191 milyar dolara gerileyeceği bilgisi verildi.

IATA, şirketlerin kargo gelirlerinin bu yıl yüzde 15 artarak 117,7 milyar dolara yükselmesini de öngörüyor.

IATA’nın bu yıla ve gelecek yıla ilişkin tahminleri, COVID-19 testi ve aşı uygulamasının yardımıyla gelecek yılın ortasına kadar sınırların yeniden açılmasına dayanıyor.

Raporda, hükümetlere seyahati kısıtlayıcı karantina önlemlerini yaygın test programlarıyla değiştirme çağrısı tekrarlandı.