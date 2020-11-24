Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,9730 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6424 en yüksek 7,9559 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 7,8872'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bugün açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,8533'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,8790'dan işlem gördü.

24 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: