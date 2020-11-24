Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,08 azalışla 462,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,08 düşüşle 462,40 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 462 lira 20 kuruşken satışı ise 462 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 745 lira satış fiyatı ise 750 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 24 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: