Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) hizmete alınmasından bugüne kadar yaklaşık 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı.

Hurdaya ayrılan araçlar nasıl değerlendiriliyor?

Ömrünü tamamlamış araçlar 81 ildeki 306 noktada sahiplerinden teslim alınıyor. Teslim alınan hurda araçlar, işleme tesislerinde ayrıştırılıyor. Yeniden kullanılabilir parçalar doğrudan; metal, plastik ve cam gibi parçalar ise hammadde veya yarı mamül olarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Bakanlık tarafından hizmete alınan ÖTA verilerine göre, 2012'de 8 bin, 2013'te 10 bin, 2014'te 12 bin, 2015'te 14 bin, 2016'da 15 bin, 2017 yılında ise 14 bin 606 hurda araç geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırıldı.

Hurda indirimi ne zaman bitiyor? Hurda teşviki 2020

2020'nin yaklaşmasıyla vatandaşlar, hurda teşvikinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, hurda indirimi ne zaman sona erecek? Hurda teşviki 2020'de devam edecek mi?

2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Bugüne kadar kaç araç hurdaya ayrıldı?

ÖTV indirimi ile hurda araçların geri dönüşümünde büyük oranda artış sağlandı.

Buna göre 2012 nisan ayından ÖTV indirimiyle hurda teşviki uygulamasının yürürlüğe girdiği 2018 nisan ayına kadar geçen altı yılda toplam 77 bin 671 araç hurdaya ayrılırken, hurda teşvik uygulamasının başlamasıyla sadece yedi ayda (mart-ekim 2018) toplam 84 bin 168 araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı.

ÖTV indiriminden kaç kişi faydalandı?

Hurda teşvik uygulamasının başladığı 2018 nisan ayından 2019 ağustos ayı sonuna kadar 271 bin 108 araç ÖTV indiriminden faydalandı.

Kaynak: TRT Haber