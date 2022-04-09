Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 250 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 154 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 330 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile akarsu santralleri ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 147 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 711 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.