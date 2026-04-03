Helal belgelerinde uluslararası geçerlilik dönemi başlıyor

HAK Başkanı Zafer Soylu, "Türkiye'deki tecrübe ve birikimimizi dünyayla paylaşmak istiyoruz. Buna yönelik olarak uluslararası alanda İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı olan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumunu (IFHAB) kurduk" dedi.

Soylu, kurum çalışmaları ve gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek 1. Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAK'ın faaliyetlerine, gıda alanında helal belgesi düzenleyen kuruluşların denetimi hizmetleriyle başladığını anımsatan Soylu, gıda yanında kozmetik, turizm, laboratuvar gibi farklı alanlardaki sertifikalandırma kuruluşlarını da denetleyerek akreditasyon faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Soylu, çalışmalarını İslam İşbirliği Teşkilatı Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) uluslararası standartları doğrultusunda yürüttüklerini ifade ederek, enstitü tarafından yeni standartlar uygulamaya alındıkça HAK'ın faaliyet alanlarının genişlediğini belirtti.

Aldıkları akreditasyon kararlarına işaret eden Soylu, "Aldığımız kararlarla, Türkiye ve yurt dışında 2 bin 500'ün üzerinde üretim tesisi HAK'ın akreditasyon güvencesine kavuşmuş durumda." diye konuştu.

Soylu, SMIIC ile yaptıkları sözleşme kapsamında helal standartları alanında uluslararası eğitim vermeye yetkili olduklarını söyledi.

Bu kapsamda şu ana kadar 70'in üzerinde eğitim düzenlediklerini dile getiren Soylu, "35 ülkeden 1600'ün üzerinde katılımcı, bu eğitimlerimize iştirak etti. Şu an hem Türkiye'de hem de dünyada helal belgelendirme ve akreditasyon alanında çalışacak yüzlerce sektör profesyoneli bu şekilde yetişti." ifadesini kullandı.

"Ürünlerin serbest dolaşımı sağlanacak"

Soylu, HAK'ın kuruluşundaki en büyük hedeflerinden birinin, gerek Türkiye'de gerek dünyada yetkisiz belgelendirme kuruluşu bırakmamak ve belgelendirme kuruluşlarını "akreditasyon şemsiyesi" altına almak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suretle hedefimiz, ticarette teknik engelleri ortadan kaldırmak, helal belgelerinin ticareti engelleyen değil, kolaylaştıran bir fonksiyona bürünmesini temin etmekti. Daha önemli hedefimiz de dünyadaki tüketicilerin helal belgelerine ve ürünlerin üzerindeki helal logolarına güvenle yaklaşması, bu suretle ürünleri rahatlıkla tüketebilmesine yönelik güven tesis etmek. Türkiye'de helal alanında faaliyette bulunan belgelendirme kuruluşları artık HAK'ın denetimi ve gözetimi altında yer alıyor. Türkiye'deki tecrübemizi, birikimimizi dünyayla paylaşmak istiyoruz. Buna yönelik olarak uluslararası alanda İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı olan IFHAB'ı kurduk."

IFHAB'ın yakın zamanda faaliyete geçmesini planladıklarını bildiren Soylu, "IFHAB faaliyete geçtikten sonra artık bir ülkede alınan helal belgesi, başka bir işleme gerek kalmadan dünyada kabul edilebilir hale gelecek. Bu suretle helal belgeleri dünyada kabul edilecek. Tüketiciler nezdinde güven tesis edilmiş olacak, tüketiciler artık helal belgelerine ve logolarına daha güvenle bakabilecek. Ticarette de teknik engeller ortadan kalkacak, ürünlerin serbest dolaşımı sağlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre iki gün sürecek

Soylu, kurum olarak Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini anlatabilmek, farkındalık oluşturabilmek ve uluslararası güncel gelişmeleri paydaşlara anlatabilmek için 1. Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'ni düzenlediklerini belirterek, bu etkinliğin, 6-7 Nisan'da Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'nde yapılacağını anlattı.

Kongreye dünyadan katılım olmasını beklediklerine işaret eden Soylu, iki gün sürecek etkinlikte üç farklı salonda oturumlar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Soylu, kongreye akademi dünyasından 40'ın üzerinde temsilcinin katılımını beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektör temsilcileri de olacak. Toplam 70'in üzerinde konuşmacının kongremize katılmasını ve konuşmalarını gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Kongre vasıtasıyla helal belgelendirmenin ve akreditasyonun, hem teknik yönünü hem de fıkhı yönünü bir araya getirmeyi planlıyoruz. Bu suretle IFHAB'daki gelişmeler gerçekleştikten sonra inşallah dünya ticareti kolaylaşacak. Tüketiciler daha güvenilir helal belgelerine ve logolarına kavuşacak. Bu suretle dünyada helal belgelerinin önemi ve itibarı artacak. Kongreye, ilgi duyan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."