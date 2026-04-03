Başvurular açıldı: 10 soruda Küçükbaş Hayvan Desteği rehberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne başvurular başladı.

Projeyle küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsalda üretimin güçlendirilmesi, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin desteklenmesi, gençler ile kadınların üretime daha fazla katılımının sağlanması ve meraya dayalı üretimin daha karlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait küçükbaş hayvanlar üreticilere verilecek.

Projeye ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

1- Projeye kimler başvurabilecek?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler kapsamda bulunuyor. Projeye işletmesi olan veya olmayan herkes başvuruda bulunabilecek. Halen küçükbaş yetiştiriciliği yapanlarda 31 Aralık 2025 tarihli TÜRKVET verilerine göre en fazla 105 dişi anaç (450 gün ve üzeri yaştaki) küçükbaş hayvan olma şartı aranacak. 106 ve üzeri dişi anaç küçükbaş hayvanı olan işletmelerin başvuruları kabul edilmeyecek. İşletmesi olmadığı halde başvuruda bulunan ve hak sahibi olan kişiler, kendilerine TİGEM tarafından hayvan alımıyla ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde başvuruda bulundukları yerde istenilen kapasitede işletme açmak zorunda olacak. Aynı haneden sadece bir yetiştirici başvuru yapabilecek.

2- Başvurular nereye yapılacak?

Proje başvuruları, hak sahibinin işletmesinin bulunduğu, işletmesini açacağını beyan ettiği yerdeki il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gerçekleştirilecek.

3- Kimlere öncelik tanınacak?

Kadınlar ve gençler, engelliler, şehit yakınları ve gaziler, veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri ile birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyelerine öncelik verilecek.

4- Başvuruda hangi belgeler isteniyor?

Hak sahiplerinden başvuru dilekçesi ve formu, nüfus cüzdanı fotokopisi talep edilecek. Öncelik tanınanlar arasında bulunulması durumunda da buna ilişkin belge istenecek.

5- Proje hangi yıllarda uygulanacak?

Proje, hayvancılık yol haritasının hedefleri ve eylemleri kapsamında 2026-2028 döneminde uygulanacak. 3 yıllık program dahilinde 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere uygun şartlarda verilmesi planlanıyor.

6- Proje kapsamında ne kadar küçükbaş hayvan verilecek?

Hak sahiplerine 95 baş dişi ve 5 baş erkek olmak üzere 100 küçükbaş hayvan TİGEM tarafından temin edilecek. Hayvanlar 1 yıllık TARSİM sigortası Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılarak teslim edilecek.

7- Küçükbaş hayvanlar için başka destek olacak mı?

Hayvanların tesliminden sonraki aydan başlamak üzere 12 ay boyunca, üç ayda bir hayvan başına 150 lira olmak üzere 450 lira bakım ve besleme gideri bedeli ödenecek.

8- Proje kapsamında kredi kullanılabilecek mi?

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankasından yüzde 100 faiz indirimine kadar "temel hayvancılık kredisi" kullanabilecek. Geri ödemeler, 2 yıla kadar ödemesiz olmak üzere toplam 5 veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecek.

9- Hayvan teslimine ne zaman başlanacak?

Başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek. TİGEM tarafından, puan sırasına göre hak sahipleri bilgilendirilerek bu yılın ikinci yarısından itibaren hayvanların teslimine başlanacak.

10- Küçükbaş hayvanların ırkları neye göre belirlenecek?

Dağıtımlar, Türkiye'nin bölgesel yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak, yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlanacak.