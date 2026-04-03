Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.04.2026 10:58

Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,02 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünlerde olurken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 25,02 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünlerdeki fiyat artışını, yüzde 23,34 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler ve yüzde 14,39 ile motorin (mazot) kategorileri izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,94 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 9,88 ile taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı, yüzde 7,95 ile benzin, yüzde 7,93 ile metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı yer aldı.

En çok canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,27 ile diğer küçük ev aletleri, yüzde 5,21 ile sağlık sigortası, yüzde 3,03 ile tahıl unları, yüzde 2,80 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 2,75 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 2,73 ile erkek ve erkek çocuk giysileri takip etti.

ETİKETLER
Enflasyon
Sıradaki Haber
Petrol piyasasında tatil sessizliği: Gözler pazar gününde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ