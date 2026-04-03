Petrol piyasasında tatil sessizliği: Gözler pazar gününde

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 109,24 dolarda sabit kaldı.

Dün 109,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,24 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla birçok büyük piyasada işlemlerin durması ve küresel piyasalarda işlem hacminin düşük kalmasıyla yatay seyretti.

ABD ve Avrupa'da piyasalar "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla kapalı olacak.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na dair taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir hafta boyunca devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin izlenmesine ilişkin protokol üzerinde çalıştığına dair haberler piyasalarda risk algısını kısmen azalttı. Ancak Trump'ın daha sonra gerilimi tırmandıran açıklamaları ve çatışmaların sürmesi, piyasaların yön arayışına girmesine neden oluyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın açık ara en büyük ve güçlü ordusu olan ordumuz, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile." ifadesini kullandı.

Sıradaki hedeflerinin "köprüler ve ardından elektrik santralleri" olduğunu aktaran Trump, "Yeni rejim liderliği neyin yapılması ve hızlı yapılması gerektiğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, gelişmelerin artık günlük değil saatlik fiyatlandığını, bu nedenle olumlu haber akışının bile piyasalarda kalıcı etki yaratmakta zorlandığını belirtiyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams yükselen enerji fiyatlarının ekonomi üzerinde etkisinin zaman almasını beklediğini belirterek, para politikasının iyi konumlanmış olduğunu ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında bulunacak.

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'deki işgücü piyasasının durumuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo sunacak. Şubatta 92 bin azalan tarım dışı istihdamın martta 95 bin artması bekleniyor. Savaşa dair etkilerin yanında yapay zeka kaynaklı iş kayıpları olacağına dair endişeler de devam ediyor.

Öte yandan, fiyatlardaki dalgalanmalar sürerken, piyasaların odağında savaşın yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı yer alıyor. OPEC+ grubu üyesi 8 ülke pazar günü toplanacak.

Brent petrolde teknik olarak 109,60 doların direnç, 108,52 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.