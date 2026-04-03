Altının gramı 6 bin 704 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 681 liradan tamamladı.

Güne pozitif başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 6 bin 704 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 580 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 960 liradan satılıyor.

Dün altının onsu yüzde 1,8 azalışla 4 bin 674 dolardan kapandı. "Kutsal Cuma" tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da bugün işlem gerçekleşmeyeceğinden dolayı bugün uluslararası piyasalarda altın ve petrol başta olmak üzere varlıklarda işlem yapılmıyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na dair taraflardan gelen çelişkili açıklamaların etkileri takip edilirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'deki iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo sunacak. Tarım dışı istihdamın, martta 95 bin artması bekleniyor. Savaşa dair etkilerin yanında yapay zeka kaynaklı iş kayıpları olacağına dair endişeler de devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.