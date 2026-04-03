Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.04.2026 09:51

Altının gramı 6 bin 704 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 704 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 580 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 960 liradan satılıyor.

Altının gramı 6 bin 704 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 681 liradan tamamladı.

Güne pozitif başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 6 bin 704 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 580 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 960 liradan satılıyor.

Dün altının onsu yüzde 1,8 azalışla 4 bin 674 dolardan kapandı. "Kutsal Cuma" tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da bugün işlem gerçekleşmeyeceğinden dolayı bugün uluslararası piyasalarda altın ve petrol başta olmak üzere varlıklarda işlem yapılmıyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na dair taraflardan gelen çelişkili açıklamaların etkileri takip edilirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'deki iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo sunacak. Tarım dışı istihdamın, martta 95 bin artması bekleniyor. Savaşa dair etkilerin yanında yapay zeka kaynaklı iş kayıpları olacağına dair endişeler de devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar yön arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ