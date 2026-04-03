Bazı tarımsal gübrelerin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda ve tarım sektörünün ham maddelerinde arz güvenliğinin sağlanması ile üretici ve tüketici refahının dengeli bir şekilde korunabilmesi için gerekli tedbirlerin dinamik olarak alındığı belirtildi.

Bölgede yaşanan küresel gerilimler kaynaklı olarak tarımsal girdilerde fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret edilen açıklamada, daha önce gübre arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve sektörün olası maliyet artışlarına karşı korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak "üre" cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin ve tedarik süreçlerine yönelik etkilerinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Fiyat hareketlerinin anlık izlenmesi sonucunda, yaşanabilecek olası spekülatif fiyat hareketliliklerinin önceden önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gübre ürün grubunda yer alan bazı temel nitelikteki azotlu ve kompoze gübrelerin de gümrük vergileri sıfırlanmıştır."

Bakanlığın tüm gelişmeleri anlık olarak takip ettiği belirtilen açıklamada, iç ve dış piyasalarda oluşabilen spekülatif hareketlere karşı üretici ve tüketicilerin refahını koruyacak gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğinin altı çizildi.