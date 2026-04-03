Az Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNBC 03.04.2026 08:50

Amazon'dan satıcılara "savaş zammı": Yakıt ve lojistik ek ücreti geliyor

İran’da beşinci haftasına giren savaşın enerji fiyatlarını tırmandırması üzerine e-ticaret devi Amazon, üçüncü taraf satıcılar için yüzde 3,5 oranında "yakıt ve lojistik ek ücreti" uygulayacağını açıkladı.

17 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu karar, ABD ve Kanada’daki Amazon Lojistik (FBA) hizmetini kullanan satıcıları kapsayacak.

Maliyet artışları satıcılara yansıtılıyor

Amazon tarafından satıcılara gönderilen ve CNBC tarafından incelenen notta, sektör genelinde artan yakıt ve lojistik maliyetlerinin operasyon yükünü artırdığı belirtildi.

Şirket, bugüne kadar bu maliyetleri kendi bünyesinde absorbe ettiğini ancak diğer büyük taşıyıcıların hamlelerine benzer şekilde, maliyet artışlarının bir kısmını telafi etmek amacıyla geçici ek ücret uygulamasına geçildiğini ifade etti.

Amazon sözcüsü Ashley Vanicek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uygulanan ek ücret, diğer büyük taşıyıcıların (UPS, FedEx) uyguladığı oranlardan anlamlı derecede daha düşüktür. Satış ortaklarımızın başarısına ve müşterilerimiz için düşük fiyatları koruma hedefimize bağlılığımızı sürdürüyoruz."

Petrol fiyatlarındaki yükseliş tetikledi

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması endişesiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, kargo devlerini harekete geçirdi.

Brent petrolün varil fiyatının 107 dolar seviyelerini aşmasıyla birlikte, kargo maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandı.

Benzer şekilde ABD Posta Servisi (USPS) de 26 Nisan'da yürürlüğe girecek bir yakıt ek ücreti planladığını duyurmuştu.

Satıcıları neler bekliyor?

Amazon'un yeni düzenlemesine dair öne çıkan teknik detaylar şu şekilde:

Ek ücret, ürünün satış fiyatı üzerinden değil, satıcının ödediği "lojistik hizmet bedeli" üzerinden hesaplanacak.

Şirket verilerine göre bu artış, ürün boyutlarına göre değişmekle birlikte, FBA gönderileri için birim başına ortalama 17 sentlik ek bir maliyet anlamına geliyor.

Amazon pazaryerindeki yaklaşık 2 milyon satıcının büyük çoğunluğu FBA hizmetini kullandığı için bu kararın platform genelinde geniş bir etkisi olması bekleniyor.

ETİKETLER
Amazon İran ABD Savaş
Sıradaki Haber
Küba hükümeti, 2 bin 10 mahkumun affedilmesini onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ