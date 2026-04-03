Filipinler'e Hürmüz Boğazı'nda "güvenli geçiş" vizesi

Filipinler, enerji güvenliğini sağlamak ve petrol sevkiyatını sürdürebilmek adına İran tarafından "düşman olmayan devlet" statüsünde tanınmayı hedefliyordu.

Yapılan resmi açıklamalar, bu görüşmelerin olumlu sonuçlandığını tescilledi.

"Güvenli, engelsiz ve hızlı geçiş"

Filipinler Dışişleri Bakanı Theresa Lazaro, İranlı mevkidaşı ile gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. İran tarafı, Filipin bayraklı gemilerin yanı sıra Filipin enerjisi taşıyan ve Filipinli denizcilerin görev yaptığı gemilere "güvenli, engelsiz ve hızlı geçiş" garantisi verdi.

Bu gelişme, özellikle küresel denizcilik sektöründe büyük bir paya sahip olan Filipinli denizcilerin güvenliği ve ülkenin enerji arzı açısından stratejik bir kazanım olarak nitelendiriliyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin bu kararla birlikte hız kazanması bekleniyor.