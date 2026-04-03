Az Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 03.04.2026 08:19

Filipinler'e Hürmüz Boğazı'nda "güvenli geçiş" vizesi

Filipinler hükümeti, gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceğini duyurdu. Manila yönetiminin bir süredir İran ile yürüttüğü diplomatik temasların ardından gelen bu karar, bölgedeki deniz trafiğinin hareketlenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Filipinler, enerji güvenliğini sağlamak ve petrol sevkiyatını sürdürebilmek adına İran tarafından "düşman olmayan devlet" statüsünde tanınmayı hedefliyordu.

Yapılan resmi açıklamalar, bu görüşmelerin olumlu sonuçlandığını tescilledi.

"Güvenli, engelsiz ve hızlı geçiş"

Filipinler Dışişleri Bakanı Theresa Lazaro, İranlı mevkidaşı ile gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. İran tarafı, Filipin bayraklı gemilerin yanı sıra Filipin enerjisi taşıyan ve Filipinli denizcilerin görev yaptığı gemilere "güvenli, engelsiz ve hızlı geçiş" garantisi verdi.

Bu gelişme, özellikle küresel denizcilik sektöründe büyük bir paya sahip olan Filipinli denizcilerin güvenliği ve ülkenin enerji arzı açısından stratejik bir kazanım olarak nitelendiriliyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin bu kararla birlikte hız kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı Filipinler İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ