7 aylık bebek, bebek arabasında vurularak öldürüldü

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch'in yaptığı açıklamaya göre, olay Williamsburg mahallesinde meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir motosiklet üzerindeki iki kişinin trafiğin ters yönünde ilerlediği görülüyor. Motosikletin arkasında oturan şahıs, kalabalığa doğru en az iki el ateş açtı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheliler bir araca çarparak kaza yaptı. Polis, ateş açtığı düşünülen zanlının yaralı halde yakalandığını ancak motosiklet sürücüsünü yakalamak için "devasa" bir insan avı başlatıldığını bildirdi.

"Kızımı bir daha asla göremeyeceğim"

Hayatını kaybeden bebeğin annesi Lianna Charles-Moore, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "O gitti ve onu bir daha asla göremeyeceğim. Onu koklayamam, öpemem. Uyanıp biberonunu veremem, onu giydiremem. Onunla yapmak istediğim hiçbir şeyi artık yapamam" diyerek yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, silah sesleri duyulduğunda çevredeki çocuk ve yetişkinler panikle dükkanlara sığındı. Bebeğin ailesi bir mağazaya sığındıktan sonra çocuklarının başından vurulduğunu fark etti. Kaori bebek, kaldırıldığı Woodhull Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye Başkanı: "Devasa bir işimiz var"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olayı "yıkıcı bir hatırlatıcı" olarak nitelendirerek, "Henüz yeni başlamış bir hayat bir anda ellerinden alındı. Bu şehirdeki silahlı şiddetle mücadele etmek için yapılması gereken ne kadar çok işimiz olduğunu bugün bir kez daha gördük" dedi.

Polis, yakalanan zanlının kıyafetlerinin ve görünümünün saldırgan tarifiyle eşleştiğini ancak şu an için başka bir soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğunu belirtti.