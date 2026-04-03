ABD'de gündem Trump'ın savaş ve kreşlerle ilgili gafı oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran savaşına yönelik kamuoyu desteği aradığı bir dönemde kapalı kapılar ardında sarf ettiği sözler siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Paskalya yemeği sırasında yaptığı ve kısa süreliğine Beyaz Saray'ın YouTube kanalında yayımlanan konuşmasında Trump, federal hükümetin önceliğinin askeri harcamalar olması gerektiğini savunarak, sosyal yardım programlarını eyaletlerin sorumluluğuna bırakma niyetini ortaya koydu.

Bütçe Yönetim Ofisi Direktörü Russell Vought ile yaptığı görüşmeyi aktaran Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Russell'a 'Çocuk bakımı için para gönderme' dedim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çocuk bakımıyla ilgilenemez, bu eyaletlerin işidir. Biz şu an savaşlarla meşgulüz; savaşırken çocuk bakımıyla ilgilenemeyiz."

Trump, konuşmasının devamında federal hükümetin tek bir ana görevi olduğunu, bunun da "askeri koruma" olduğunu vurguladı.

Sağlık sigortası programları olan Medicaid ve Medicare’in yanı sıra çocuk bakımı desteklerini "küçük dolandırıcılıklar" olarak nitelendiren Trump, bu hizmetler için eyaletlerin kendi vergilerini artırması gerektiğini savundu.

Beyaz Saray'dan "Yolsuzluk" savunması

Görüntülerin yayılmasının ardından Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt bir açıklama yaparak, Başkan'ın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Leavitt, Trump'ın asıl amacının Demokrat yetkililer tarafından göz yumulan "milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve suiistimalleri" kökten kazımak olduğunu belirtti.

Ancak uzmanlar, Trump'ın felsefi bir yaklaşımla hükümetin harcama önceliklerini savaşa kaydırdığına dikkat çekiyor.

Kamuoyu desteği maliyetler nedeniyle düşüyor

CNN tarafından yayımlanan son anket verileri, Trump’ın "Savaş mı, çocuk bakımı mı?" ikileminin seçmen nezdinde ciddi bir risk taşıdığını gösteriyor:

Amerikalıların yüzde 71'i, Pentagon’un savaş için talep ettiği 200 milyar dolarlık ek bütçeye karşı çıkıyor.

Halkın yüzde 70'i, hem insani kayıplar hem de ekonomik yük nedeniyle İran operasyonunun "buna değmediğini" düşünüyor.

CBS News-YouGov anketine göre, her 3 Cumhuriyetçiden biri dahil olmak üzere halkın yüzde 67'si, savaş nedeniyle artan benzin fiyatlarına katlanmak istemiyor.

Siyasi tutarsızlık eleştirisi

Analistler, Trump’ın bu çıkışının yönetim içindeki stratejiyle çeliştiğini ifade ediyor.

Daha birkaç gün önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetimini eleştirirken "İran, milyarlarca dolarını teröre harcamak yerine kendi halkına harcasaydı çok farklı bir ülke olurdu" demişti.

Trump'ın kendi ülkesinde benzer bir bütçe tercihini "silahlar lehine" yapması, muhalefet tarafından "ironik bir benzerlik" olarak nitelendiriliyor.