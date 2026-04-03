ABD Savunma Bakanı Hegseth, askeri personelin üslerde şahsi silahlarını taşımasını engelleyen yasağı kaldırdı

Bakan Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, imzaladığı genelgeye ilişkin açıklamada bulundu.

Askeri personelin şahsi silahlarını üslerde taşımasını engelleyen yasağı kaldırdığını duyuran Hegseth, "Askeri tesislerimiz, silahsız bölgelere dönüştürülmüştü. Bu durum personelimizi savunmasız ve açık hedef haline getiriyordu. Bu durum bugün sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Hegseth, halihazırda personelin şahsi silahlarını taşıma veya muhafaza etme izni almasının "fiilen imkansız" olduğunu belirtti, yeni genelgeyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı tesislerin komutanlarına personelin silah taşıma taleplerini, reddedilmesi için çok açık bir neden bulunmadığı sürece onaylamaları için talimat verildi.

Öte yandan, genelgede yer alan sınırlamalara göre Bakanlık binasına şahsi silahla girilmesine henüz izin verilmiyor.