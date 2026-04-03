Akın Gürlek: Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi'nde adımlar atacağız

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akın Gürlek, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde yaptığı konuşmada ASKON heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde iş dünyasını ilgilendiren düzenlemelerin de yer alacağını dile getirdi.

Yatırım yaparak ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan iş dünyası için hukuki güven ortamını daha da artırmak istediklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete ve bölgelerine katkı sunan firmalara biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi'nde adımlar atacağız. Amacımız, hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk güvenliğiyle birlikte de yatırımcıların bölgede yatırım yapması, istihdam sağlaması."

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan krizlerin Türkiye için fırsata çevrilebileceğine dikkati çeken Bakan Gürlek, "Yatırımcı, Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor ama kafasında elbette sorunlar var. Hukuki güvenlik konusunda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Yatırımcı geldiği zaman aklında 'Ben ileride şu davayla karşılaşabilir miyim? Şu davayı açsam şu ticaret mahkemesinde daha uzun sürer mi?' soruları olmamalı. Bu konularda özellikle sahadan da bilgi alıyoruz. Tahkimle ilgili de düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullandı.