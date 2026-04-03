Fransa'da İslam karşıtı karar: Müslümanların Yıllık Buluşmaları etkinliği yasaklandı

Paris Emniyet Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatı üzerine Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure'un söz konusu etkinliği yasaklayan bir karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, kararın artan gerilimlerin ve yüksek terör tehdidinin öne çıktığı ulusal ve uluslararası bir bağlamda alındığı belirtilirken, kamu düzeninin bozulma riski bulunduğu ve emniyet güçlerinin önümüzdeki günlerde yoğun şekilde görev yapacağı ifade edildi.

"Tamamen göstermelik olan bu gerekçe kimseyi kandıramaz"

Etkinliğin organizatörü olan Fransa Müslümanları Federasyonu avukatı Sefen Guez Guez, aynı platformdan yaptığı açıklamada, Paris Emniyet Müdürlüğü'nün söz konusu yasak kararını federasyona 1 Nisan'da bildirdiğini kaydetti.

Guez Guez, emniyetin bu kararı Müslüman toplumu olası terör saldırılarına karşı koruma gerekçesiyle aldığını savunduğunu belirterek, "Tamamen göstermelik olan bu gerekçe kimseyi kandıramaz." dedi.

Federasyon adına etkinliğin yasaklanmasına karşı Paris İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğunu aktaran Guez Guez, konuyla ilgili duruşmanın yerel saatle 09.00'da görüleceğini kaydetti.

Le Bourget kentinde 1984'ten beri düzenlenen "Fransa'daki Müslümanların Yıllık Buluşmaları" etkinliğine, bu yıl ülke genelinden ciddi bir katılım olması bekleniyordu. Etkinlik, 2020-2025 yılları arasında düzenlenmemişti.