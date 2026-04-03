Dünya
AA 03.04.2026 00:19

Kuveyt dron satışını ve kullanımını yasakladı

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar dron satışının ve kullanımının tamamen yasaklandığını açıkladı.

Kuveyt dron satışını ve kullanımını yasakladı

Kuveyt Hükümet İletişim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın, dronların satışını ve kullanımını yasaklayan bir bakanlık kararnamesi yayınladığı belirtildi.

İletişim Merkezinin açıklamasında, yasaklama kararının hükümlerini ihlal eden her işletmenin kapatılacağı ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için yetkili soruşturma mercilerine sevk edileceği ifade edildi.

Yasağın bugünden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar süreceği ifade edildi.

Bahreyn de yasaklamıştı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da 28 Mart'ta İHA'ların ülke genelinde kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasağın tüm İHA türlerini kapsadığı ve kullanım amacına bakılmaksızın geçerli olduğu belirtilmişti.

Kararın, ulusal güvenliğin korunması ve kamu güvenliğinin artırılması amacıyla alındığı kaydedilen açıklamada, yasağa aykırı şekilde kullanılan İHA’ların tespit edilmesi halinde imha edileceği ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirilmişti.

ETİKETLER
Kuveyt Bahreyn
