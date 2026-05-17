Dünya
AA 17.05.2026 17:46

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 988'e çıktı

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı, 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi daha artarak 2 bin 988'e yükseldi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 988'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 988'e, yaralı sayısı 9 bin 210'a ulaştı.

Yaşamını yitirenlerden 116'sının sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, 263 sağlık personelinin de yaralandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 969 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı
Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı
