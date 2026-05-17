Dünya
AA 17.05.2026 17:18

BAE, hava sahasını ihlal eden 3 İHA'ya müdahale etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

[Fotograf: Reuters]

Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların kaynağını belirlemek amacıyla incelemelerin sürdüğü, sonuçlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Her türlü tehditle mücadele etme ve devletin güvenliğini sarsmayı amaçlayan girişimlere karşı koyma konusunda tam bir teyakkuz ve hazırlık içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması ile ulusal çıkarların güvence altına alınacağı vurgulandı.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

Abu Dabi Basın Ofisi'nden konuya ilişkin kamuoyuna verilen bilgide, İHA saldırısı sonucu santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarılmıştı.

