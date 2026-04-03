İran: ABD ve İsrail'in saldırılarında 241 öğrenci hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Eğitim Bakanlığı, 28 Şubat'tan beri devam eden ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Saldırılarda şu ana kadar 134'ü erkek, 100'ü kız ve 7'si okul öncesi olmak üzere toplam 241 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 178 öğrencinin de yaralandığı duyuruldu.

Bugüne kadar 56 eğitim personelinin yaşamını yitirdiği saldırılarda, 763 eğitim kurumu, 15 kültür merkezi, 22 spor salonu ve 7 öğrenci kampının zarar gördüğü kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.