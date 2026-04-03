ABD Savunma Bakanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanı George derhal emekli olacak

ABD Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un görevinden ayrılacağı bilgisini paylaştı.

Parnell'in açıklamasında, "General Randy George, Ordu'nun 41. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yürüttüğü görevinden derhal emekliye ayrılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında Parnell, Savunma Bakanlığının, Amerikan ulusuna sunduğu "onlarca yıllık hizmetten dolayı" George'a "minnettar" olduğunu belirterek emeklilik yaşamında kendisine "esenlikler" diledi.

Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

Görevini 2023'ten bu yana sürdüren George, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında 2021-2022 yıllarında dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kıdemli askeri danışmanı olarak görev yapmıştı.

Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı, ilk olarak Birinci Körfez Savaşı'nda ve daha yakın tarihli Irak ve Afganistan çatışmalarında görev almıştı.

ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllık bir süre için atanırken, Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te atanmıştı ve normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

