İran: BAE'deki ABD şirketi hedef alındı

İran haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Daha önce General Fethali Zade'nin suikastına karşılık Amerikan şirketi Amazon’un bulut bilişim altyapıları imha edilmişti. Bugün, Harazi ve eşinin suikastına yanıt olarak BAE'deki ABD şirketi Oracle'ın veri merkezi ve bilişim altyapıları hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, İranlı kişilere yönelik suikastlara karşılık olarak, ABD-İsrail temel unsurları olan bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanındaki casusluk şirketlerini hedef alacağının duyurulduğu kaydedildi.

ABD ile İsrail'in İran'a 1 Nisan'da yaptığı saldırılarda, Harrazi'nin Tahran'daki konutu hedef alınmış, eski Dışişleri Bakanı Harrazi ağır yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.