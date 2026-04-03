Dünya
AA 03.04.2026 04:27

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısında yaralananlar oldu

İran’dan fırlatılan füzelerin ardından İsrail’in orta kesimindeki çok sayıda noktada hasar meydana geldi ve yaralananlar oldu.

İsrail televizyon kanalları Kanal 12 ve Kanal 14’ün aktardığına göre, saldırı sonucu başkent Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde birçok araç ciddi şekilde hasar gördü.

Ülkenin orta kesimlerindeki çeşitli noktalarda şarapneller sebebiyle en az bir kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da İran’dan fırlatılan füzelerin ardından ülkenin merkezindeki farklı bölgelere şarapnellerin düştüğüne ilişkin ilk raporların ulaştığını duyurdu.

Öte yandan Haaretz gazetesi, İran’ın İsrail’in orta kesimlerine doğru misket tipi bir füze fırlattığını ve başkent Tel Aviv bölgesinde 9 farklı noktaya şarapnel düştüğünü yazdı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da paramedik ve acil tıp ekiplerinin olay yerlerine sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ekiplerin sığınaklara koşarken yaralanan sınırlı sayıda kişiye ve şok geçirenlere müdahale ettiği, gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
