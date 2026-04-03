İran: ABD-İsrail saldırılarında Kum-Tahran otobanında bir nokta hedef alındı

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayderi, "Kum-Tahran otobanında bir nokta ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu." dedi.

İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

ABD ve İsrail, dün, İran'ın Elburz Eyaleti'nin Kerec kentinde bulunan ve Tahran ile Kerec'i birbirine bağlayan B1 Köprüsü'nü iki kez vurmuştu. Saldırıda 8 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.